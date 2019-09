Hindrik ten Hoeve, Klaasje Postma en Freark Smink nieuwe leden Fryske Akademy

De 81e Akademydei werd geopend door interim-directeur Willem Smink. Hij sprak over de stand van zaken bij de Fryske Akademy. De Akademy kampt al tijden met geldgebrek en zal moeten reorganiseren om te overleven.

Vorige week zijn twee rapporten over het toekomstperspectief en de beste bestuursconstructie van de Fryske Akademy openbaar gemaakt. Op basis van die rapporten zal de provincie Fryslân in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, de KNAW en de Fryske Akademy een voorstel over de toekomst van het instituut uitwerken. Verantwoordelijk gedeputeerde Avine Fokkens is vrijdag niet aanwezig op de Akademydei vanwege andere afspraken.

Oudfries recht en werkwoorden

Op de Akademydei draait het echter niet alleen om de actualiteit, maar ook om de wetenschap. Promovendus Anne Merkuur houdt een presentatie over haar onderzoek naar veranderingen in Friese werkwoordsvervoeging en wat dat zegt over taal. Projectleider Aldfrysk Han Nijdam spreekt over het Oudfries recht en de invloed van het Romeinse en canonieke recht in Fryslân in de vroegmoderne tijd.

De Fryske Akademy doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Friese taal, meertaligheid en de regionale geschiedenis. Het instituut is sinds 1990 gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Wat KNAW-voorzitter Wim van Saarloos betreft, blijft dat zo.