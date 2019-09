Stikstofuitspraak raakt op z'n minst 380 projecten van Friese gemeenten

Het is een ingewikkelde kwestie en een oplossing ligt nog niet voor de hand. Eerder hebben gedeputeerde Johannes Kramer en Tweede Kamerlid Aukje de Vries al het een en ander gezegd over de Friese gevolgen. Het zijn overigens niet enkel gemeentelijke projecten waar het om gaat, maar ook projecten van andere overheden zoals de Provincie en het Rijk. Een aantal grote projecten was al bekend, zoals de renovatie van de Afsluitdijk.

Meeste projecten in Weststellingwerf

De inventarisatie van aanvragen van vergunningen in Fryslân waarbij stikstof vrij zou komen is niet compleet, maar tot nu toe zijn de meeste projecten die getroffen worden door de uitspraak in Weststellingwerf. Deze gemeente ligt dicht bij een zogenoemd PAS-gebied.

De gemeente wil niet ingaan op de vraag over welke projecten het exact gaat, vanwege 'de belangen van de aanvrager.' Het blijkt wel dat het in deze gemeente om erg uiteenlopende aanvragen gaat: landbouw, woningbouw (individueel en projectmatig), gaslocaties, recreatie, evenementen, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en paasvuren.

Neet alle gemeenten geven informatie

Er zijn drie gemeenten die geen reactie willen geven: De Fryske Marren, Leeuwarden en Terschelling. Deze gemeenten geven aan geen informatie te verstrekken omdat de Provincie hen gevraagd heeft dat niet naar buiten te brengen. Gemeente De Fryske Marren verklaarde bijvoorbeeld: "De provincie heeft daarbij de gemeenten gevraagd om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen totdat de Tweede Kamer geïnformeerd is. Aan dit verzoek willen wij gevolg geven. Op dit moment kan ik dus nog niets over aantallen en sectoren naar buiten brengen."

Nadere toelichting

Drie gemeentenhebben een toelichting gegeven bij de cijfers. Ameland geeft aan dat de 15 projecten onderverdeeld kunnen worden in woningbouw, landbouw, verduurzaming en andere bedrijvigheid.

Opsterland geeft aan dat de 102 projecten onderverdeeld kunnen worden in: 51 woningbouw, 24 industrie, 14 landbouw, 1 evenement en 13 andere projecten.

In Súdwest-Fryslân gaat het om 40 aanvragen voor nieuwbouw van woningen (geen uitbreidingen) en 70 aanvragen voor bedrijven. In die gemeente wordt nog onderzoek gedaan naar het aantal bestemmingsplannen, naar verwachting zullen dit er nog enkele tientallen zijn.

Gemeente Heerenveen geeft verder aan dat men niet weet of haar lijst compleet is en dat de twee grote projecten waarbij een toetsing nodig is al bekend zijn: 'Heerenveen Beter Bereikbaar' en 'Klaverblad Noordoost.'

Hoe zit het ook alweer?

Natuur- en milieu-organisaties hebben rechtszaken aangespannen omdat zij het onterecht vinden dat de overheid er vanuit gaat dat de stikstof in Nederland zal afnemen en dat ook in de buurt van kwetsbare gebieden wel gebouwd kan worden of andere activiteiten mogen plaatsvinden.

De Raad van State heeft bepaald dat het Nederlandse PAS (Programma Aanpak Stikstof)-programma om stikstof terug te dringen en daarmee kwetsbare natuurgebieden te beschermen, niet voldoet aan Europese regels. Nederland had besloten dat een project stikstof mocht uitstoten als het maar gecompenseerd zou worden in de toekomst, ook als het in de buurt van beschermde natuurgebieden zou zijn.

Niet in alle gemeenten is zo'n Natura2000-gebied, maar omdat er in Fryslân meerdere kleine gebieden zijn, hebben wel veel gemeenten ermee te maken.