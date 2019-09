Stikstofuitspraak raakt 1714 projecten in Fryslân

Het is een ingewikkelde kwestie en een oplossing ligt nog niet voor de hand. Eerder hebben gedeputeerde Johannes Kramer en Tweede Kamerlid Aukje de Vries al het een en ander gezegd over het probleem. Het zijn ook niet enkel gemeentelijke projecten waar het om gaat, maar ook projecten van andere overheden zoals de waterschappen, de provincie en het Rijk. Een aantal grote projecten was al bekend, zoals de renovatie van de Afsluitdijk.

110 projecten in Weststellingwerf

In Weststellingwerf gaat het om 110 projecten. Die gemeente ligt dichtbij een zogeheten PAS-gebied. Weststellingwerf wil niet ingaan op de vraag over welke projecten het precies gaat, vanwege 'de belangen van de aanvrager'. Het blijkt wel dat het in deze gemeente om een grote verscheidenheid aan aanvragen gaat: landbouw, woningbouw (individueel en projecten), gaslocaties, recreatie, evenementen, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en paasvuren.

Nadere toelichting

Sommige gemeenten geven Omrop Fryslân een nadere toelichting bij de cijfers. Ameland geeft aan dat de 15 projecten onderverdeeld kunnen worden in woningbouw, landbouw, verduurzaming en andere bedrijvigheid.

Opsterland geeft aan dat de 102 projecten onderverdeeld kunnen worden in: 51 woningbouw, 24 industrie, 14 landbouw, 1 evenement en 13 andere projecten.

In Súdwest-Fryslân gaat het om 40 aanvragen voor nieuwbouw van woningen (geen uitbreidingen) en 70 aanvragen voor bedrijven. In die gemeente wordt nog onderzoek gedaan naar het aantal bestemmingsplannen, naar verwachting zullen dit er nog enkele tientallen zijn.

Gemeente Heerenveen geeft verder aan dat men niet weet of haar lijst compleet is en dat de twee grote projecten waarbij een toetsing nodig is al bekend zijn: 'Heerenveen Beter Bereikbaar' en 'Klaverblad Noordoost.'