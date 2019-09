Aandacht voor kerken architect Pierre Cuypers in Heeg, Blauwhuis en Sneek

Voor drie kerken van de St. Antonius van Paduaparochie is er vanaf vrijdag veel aandacht: de Sint-Jozefkerk in Heeg, de Sint-Vituskerk in Blauwhuis en de Sint-Martinustkerk in Sneek. Dat is omdat het zaterdag open monumentendag is en omdat de kerk in Blauwhuis 150 jaar bestaat, maar ook omdat deze kerken ontworpen zijn door de bekende architect Pierre Cuypers (1827-1921). Er is een speciaal boekje gemaakt over de kerken met een fiets- of autoroute en in de kerken is er een tentoonstelling over Cuypers. Bijzonder is dat een achterkleinzoon van Pierre Cuypers, die zelf ook Pierre Cuypers heet, vrijdag op bezoek is bij de parochie.