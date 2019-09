Baudet en Hiddema praten leden in Leeuwarden uitgebreid bij over het geschil met Otten

De grote ledenavond van Forum voor Democratie in het Oranjehotel was bedoeld om de Statenfractie voor te stellen en beter met de leden te laten kennismaken. Maar het ging al snel over salafistische islamscholen, die volgens Kamerlid Theo Hiddema veel harder moeten worden aangepakt, maar ook over de crisis bij Forum zelf afgelopen zomer als gevolg van het geschil tussen senator Henk Otten en partijleider Thierry Baudet.

Tijdens een eerdere grote partijbijeenkomst van Forum werd helemaal niet over de interne problemen gesproken, maar een kritisch lid uit Fryslân vroeg ernaar en kreeg uitgebreid antwoord van beide Kamerleden. "Het is naar, het is kloten en ontzettend vervelend", zei Baudet over afgelopen zomer. "Maar dit maakt ons sterker, denk ik. Wij blijven bij elkaar, want wij hebben een missie."