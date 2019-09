Fietsen zonder licht komt Leeuwarder met mes en GHB duur te staan

In de vroege nacht van vrijdag is er aan de Bleeklaan in Leeuwarden een man aangehouden die zonder licht fietste. Dat kwam de 32-jarige Leeuwarder duur te staan. Want het bleek dat de man een mes en GHB bij zich had. Voor het in bezit hebben van een wapen en het fietsen zonder licht krijgt de man een proces-verbaal.