Sanne Wevers maakt rentree op brug en balk in Heerenveen

De 27-jarige Wevers komt in actie op de brug en balk. Op dat laatste onderdeel pakte ze bij de Olympische Spelen in Ria de Janeiro goed, drie jaar geleden.

Rechterheup en -been

Wevers had lang last van haar rechterheup en -been. Ondanks deze klachten veroverde Wevers vorig jaar de Europese titel op de balk. Dit jaar nam ze lange tijd rust, om helemaal beter te worden in de aanloop naar het WK. Daarom deed ze in april ook niet mee aan het EK in Polen.

Zaterdag hoopt Wever in Heerenveen te kunnen laten zien dat ze klaar is voor het WK. Haar tweelingzus Lieke maakte afgelopen juni haar rentree. Zij had een jaar rust genomen, omdat ze fysiek en mentaal 'op' was.

WK-selectie

In de interland komend weekend draaien era van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Lieke Wevers een volledige meerkamp. Andere landen die meedoen zijn Hongarije, Spanje en Zwitserland. Na de wedstrijd maakte bondscoach Gerben Wiersma zijn WK-selectie bekend. Op het WK moet Nederland bij de top-12 eindigen om een olympisch teamticket voor Tokio 2020 veilig te stellen.