Project 'Aanjagers van de Tsjûkemar' klaar: nieuwe survivalbaan bij Oosterzee

De opening zal 's middags gedaan worden door wethouder Frans Veltman van gemeente De Fryske Marren. Er worden demonstraties gegeven en er volgen introductielessen. Iedereen is welkom bij de opening.

Er is nu een grote baan met banden, trouwen, balken, water en hindernissen. "Het is 100 meter klauteren, dat ga je in het begin niet in één keer doen," geeft Jeroen Aukema als secretaris aan.

De CvA is erg tevreden met het resultaat. "Wij hebben ervoor gezorgd dat dit project van de grond komt. Het maakt deel uit van onze doelstelling om het gebied om het Tjeukemeer heen te ontwikkelen, als Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. Deze mannen zeiden meteen: wij willen. En wij hebben er als club voor gezorgd dat het kon. Het is het eerste project dat open gaat,' zegt Frans Heesen van CvA.

Apenkooi voor grote mensen

Kerst Wind is vijf keer kampioen geworden met survival. Hij hielp om ervoor te zorgen dat er een goede baan komt. Wind: "Het valt wel wat mee, je moet wat door klimmen en klauteren. Maar het is ook techniek, hoor. Ik heb de baan zelf mede-ontworpen. Wij zijn ook door heel Fryslân geweest om van anderen af te kijken: Kootstertille, Leeuwarden en De Knipe natuurlijk."

"Het is ook een stukje balans, dat zijn we niet meer gewend. Het is net apenkooi, maar dan voor grote mensen," lacht Wind.