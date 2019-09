Grote brand verwoest loods met stro aan de Nittersweg in Munnekezijl

In de loods was ook een kantoor, maar daar is niets van overgebleven. Er waren geen mensen of dieren in de loods aanwezig. De brandweer zet zich op dit moment met name in om het woonhuis te beschermen.

Brandweerkorpsen uit Dokkum, Burgum, Grijpskerk en Zoutkamp zijn aanwezig.

Veel rook

De rook is in de omgeving goed te zien, ook vanuit Groningen omdat de boerderij dicht bij de provinciegrens staat. De brandweer waarschuwt mensen in en om het dorp om ramen en deuren dicht te houden en eventueel mechanische ventilatie uit te schakelen. Vanwege de rook is er ook een NL-alert uitgezonden. Hoe de brand precies kon ontstaan, is nog niet duidelijk.