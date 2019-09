WOZ-waarde Friese huizen stijgt met 10.000 euro in een jaar

Sinds 2014 zitten de huizenprijzen weer in de lift. De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks door de gemeenten berekend op basis van de waarde van het huis in het jaar ervoor. Sinds 2015 is de aantrekkende woningmarkt dus ook terug te zien in de WOZ-waarden. Op basis van de WOZ-waarden bepaalt een gemeente onder bijvoorbeeld de hoogte van bepaalde heffingen en belastingen.

De stijging van 5,6 procent gemiddeld in Fryslân is lager dan de landelijke toename van 7,8 procent. Ook per provincie verschillen de WOZ-waarden en de stijging van die waarden enorm.