Op zoek naar nieuwe naam plein Cambuurstadion: hoe moet het plein heten?

De bouw moet nog beginnnen, maar dat het nieuwe Cambuurstadion er komt, is zeker. Er is echter een probleem met de naam van het plein waar het nieuwe stadion aan komt te staan. Het stadion komt dicht bij de Elfstedenhal, die ligt aan het Fryslânplein. Maar voor Cambuursupporters is de associatie met die andere club, uit Heerenveen, dan net wat te vlug gemaakt.