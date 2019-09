KNAW-voorzitter: Provincie moet snel besluiten over toekomst Fryske Akademy

Voor zo'n operatie heeft de Akademy medewerking nodig van de provincie én van de KNAW, want die zijn nu nog samen de baas over de Fryske Akademy. Volgens twee rapporten over de Fryske Akademy is het beter dat het instituut in de toekomst alleen door de provincie wordt aangestuurd.

Van Saarloos is het van harte met die aanbeveling eens, maar zou wel graag zien dat de Akademy ook in de toekomst aan de KNAW gelieerd blijft. "Wij zitten op te veel afstand om de Akademy effectief te kunnen aansturen. Het is een misverstand om te denken dat we dat deden." Maar met wetenschappelijke samenwerking zoals het controleren van de wetenschappelijke kwaliteit en wetenschappelijke adviezen wil de KNAW graag doorgaan, zo laat Van Waarloos weten.

Blij met rapporten

De KNAW is blij met de twee rapporten over de Fryske Akademy, die afgelopen week openbaar zijn gemaakt door de provincie Fryslân. Het gaat om een rapport van bureau Gateway en om een tweede rapport van een speciaal door de provincie ingestelde taskforce. Een van de belangrijkste adviezen uit die rapporten aan de provincie is om op korte termijn vijf ton vrij te maken voor de noodzakelijke reorganisatie van de Akademy.

Van Saarloos laat weten dat hij zich wel kan vinden in de rapporten en aanbevelingen. "Het is nu vooral belangrijk dat er snel besluiten worden genomen. Deze onzekere situatie bij de Fryske Akademy duurt eigenlijk al veel te lang." De KNAW is ook van mening dat de Akademy op het gebied van wetenschap en kennis veel meer zou moeten samenwerken met onder andere Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. "Bundeling van de krachten is het beste wat je in zo'n situatie kan doen. Als dat lukt gaat de Fryske Akademy een goede toekomst tegemoet en kun je ook weer jong talent aantrekken."

Minderheidstalen

Volgens de KNAW is de Fryske Akademy niet alleen van belang voor Fryslân. "De Akademy loopt voorop met onderzoek naar minderheidstalen. Dat is op heel veel plekken in de wereld in belangrijk thema. Daar liggen zeker kansen."

De Fryske Akademy viert vrijdagmiddag haar 81e verjaardag op de jaarlijkse Akademydag. Daar komt onder andere directeur Willem Smink aan het woord over de toekomst van het instituut. De provincie Fryslân kreeg afgelopen week het advies om op korte termijn vijf ton vrij te maken voor de reorganisatie van de Akademy, maar heeft daarover nog geen besluit genomen. Gedeputeerde Avine Fokkens liet afgelopen week wel weten dat ze het zal proberen, om zo snel mogelijk een uitstel naar de Provinciale Staten te sturen.