Wereldrecord voor Liesette Bruinsma op 200 meter wisselslag

Bruinsma was dolblij met haar prestatie. "Wat ontzettend gaaf. Eigenlijk zijn er geen woorden voor. Fantastisch. Bijzonder en enorm gaaf. Het was flink strijden tot het eind. Dan kan ik altijd goed doortrekken. De lijst is compleet: Europees-, wereld- en paralympisch kampioen."

Er wachten Bruinsma nog een paar afstanden op het WK in Londen: de 100 meter vrije slag en de 400 meter vrije slag.