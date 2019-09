Kunstenaar Auke de Vries krijgt Gerrit Bennerprijs en opent expositie in Fries Museum

Auke de Vries is geboren in Burgum, maar woont al lange tijd in Den Haag. Toch verdient hij volgens de jury deze prijs. Zijn werk hangt over de hele wereld in steden als Parijs, Berlijn en Bangkok. De kunstenaar is blij om op deze manier weer eens terug te zijn in Fryslân: "Als je hele leven zich afspeelt in bijvoorbeeld Berlijn of Bangkok, dan is het toch wel bijzonder dat er een moment komt dat je hier weer terugkomt."