Erwin Zwart baalt van abrupt afscheid bij Oranje: "Onrespectvol van de bondscoach"

"Ik had sowieso voor mijzelf al in mijn hoofd om een punt te zetten achter mijn carrière en niet meer mee te doen aan het EK van volgend jaar oktober. Maar dat het nu zo per direct is, dat kwam wel wat rauw op mijn dak. Dat was niet helemaal de bedoeling, want ik heb er toch zeven jaar bijgezeten en dan is het wel een beetje een aparte mededeling, dat het zo ineens kwam. Wim (Scholtmeijer, bondscoach, red.) heeft mij gister op gesprek laten komen en hij heeft dat besluit genomen", zegt Zwart donderdag in het radioprogramma Weistra op Wei.

Zwart had de laatste tijd moeite om zich op te laden voor interlands met Oranje. "Dat hebben ze misschien wel geweten. En daarom hebben ze op een gegeven moment zelf dat besluit genomen. Maar dat het dan gister in het gesprek komt en dat het dan zo per direct is, dat is wel apart. En dat vind ik ook wel onrespectvol van hun kant", zei Zwart.

Botsing met Scholtmeijer

De Friese korfballer kwam regelmatig in botsing met de bondscoach. "Mijn relatie met Wim was de afgelopen twee jaar al veel minder geworden. En dat is ook een puntje: Wim kan niet goed tegen kritiek. Als je hem kritiek geeft, dan heeft hij daar een hekel aan. En dat is nu ook wel duidelijk weer zijn punt, dat hij niet veel respect voor mij heeft. Dat is na zeven jaar international te zijn geweest niet eens een waardig afscheid krijg."

Goed gevoel

Toch houdt Zwart, die drie keer Europees kampioen en twee keer wereldkampioen werd met Oranje, wel een goed gevoel over aan zijn tijd bij het Nederlands korfbalteam. "Ik heb gewoon een hele mooie tijd gehad met de hele groep. Dan maak je geweldige dingen mee. Tripjes en trainingsweekenden. Dat is gewoon fantastisch. Dat je met een groep ergens naar toe werkt. Daar wil ik vooral aan herinnerd worden."