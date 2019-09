Maximale werkstraf voor man die huisgenoot aanreed op Terschelling

De twee mannen werkten beiden als vakantiekracht bij een supermarkt op het eiland en ze waren in Midsland op stap geweest. De Groningen was in de auto gestapt om terug te rijden, zijn huisgenoot was op de fiets. Ze hadden beiden te veel drank gehad en beiden hadden ze geen licht aan. Nadat de man in de auto het slachtoffer had aangereden, reed hij door.

Het slachtoffer heeft blijvend hersenletsel opgelopen door het ongeluk. Hij kon zijn studie niet afmaken en is onlangs volledig afgekeurd. De rechter hield er bij de straf rekening mee dat de veroordeelde erg is aangedaan door wat er is gebeurd.