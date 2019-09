Vuurbal gezien boven Fryslân: "Het is echt anders dan vuurwerk"

Alie de Haan uit Spannum heeft de lichtstraal zelf niet gezien, maar haar kinderen wel. "Ik zat met een collega voor het huis van de zon te genieten en toen kwam er een kind thuis vanuit Bolsward en die zei: 'mama, mama, ik heb een meteoriet gezien'. Toen kwam de volgende: 'mama, mama, ik heb een meteoriet gezien'. Ik dacht, dit kan toch niet. Maar ik geloof dat het klopt."

De Haan dacht eerst dat het wel gewoon vuurwerk geweest zou zijn, maar volgens haar kinderen was dat niet zo. "Nee, het is echt anders dan vuurwerk, want dat kennen ze hier wel. Ze zeiden dat het eerst heel fel was en het was bij Kûbaard. Ze waren op de fiets en vanaf de weg zagen ze dat ding boven Kûbaard naar beneden gaan."

Ze hebben melding gedaan van de vuurbal op werkgroepmeteoren.nl. De werkgroep heeft niet alleen meldingen uit Nederland gekregen, maar ook uit Duitsland, Denemarken en Engeland, meldt de NOS.