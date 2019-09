Waterschappen testen nieuwe soorten asfalt voor op zeedijk

Ruim 500 kilometer aan dijken langs de Nederlandse kust is (deels) geasfalteerd. Een groot deel van de asfaltbekleding is ouder dan dertig jaar en vertoont langzamerhand steeds meer mankementen. Een deel is al afgekeurd. De technieken en methoden voor asfaltbekledingen op dijken zijn weinig veranderd in de afgelopen jaren. Daarom hopen de waterschappen nu op een sterkere en duurzamere bekleding voor de toekomst.