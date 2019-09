Renovatie Afsluitdijk kan doorgaan, want vergunning blijft geldig

Er is nog veel onduidelijk over de mate waarin projecten worden getroffen door de stikstofuitspraak. Projecten waarbij te veel stikstof wordt uitgestoten, mogen door de uitspraak niet meer doorgaan. RTL Nieuws publiceerde woensdag een lijst met 127 Rijksprojecten die stil komen te liggen. Daarbij horen vier projecten in Fryslân.

Een van de projecten is de Afsluitdijk. Maar dan gaat het dus niet om de volledige renovatie, zegt Visser. "Als een vergunning is verleend en 'onherroepelijk' is, dan kan zo'n project doorgaan, gelukkig. Die juridische term 'onherroepelijk' is hierbij heel belangrijk."

Steenbekleding

Toch kan niet al het werk aan de Afsluitdijk doorgaan. De natuurvergunning voor de steenbekleding aan de IJsselmeerkant van de Afsluitdijk was nog niet 'onherroepelijk', dus dat wordt wel geraakt door de stikstofuitspraak. Het gaat om een stuk van zo'n tien kilometer.

Voor Rijkswaterstaat blijven de exacte gevolgen van de stikstofuitspraak voor een groot deel ook onduidelijk. "Wij wachten ook nog op brieven van het kabinet. En we zijn afhankelijk van de commissie-Remkes." Die commissie kijkt naar oplossingen voor de problematiek en komt later deze maand met advies, is de verwachting.