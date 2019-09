Zonneboten doen recordpoging op het IJsselmeer

Piloot Rik Pomstra van DB-20 Solar Boat Racing Team en piloot Jasper Spaans van New Nexus Solar Racing Team maken de oversteek van Stavoren naar Enkhuizen. Het zijn piloten, omdat de boten met een beetje gang niet meer varen maar 'vliegen' over het water. De hele romp van de boot komt dan volledig boven water en alleen de vleugels raken het oppervlak dan nog.

Volgboten

De racers worden gevolgd door twee boten met tactische teams aan boord. Die instrueren de piloot op grond van data die onderweg met de sensoren in de boot worden verzameld. De zonneboten doen waarschijnlijk tussen de 70 en 90 minuten over de oversteek. Ze beginnen zaterdag om 12.00 uur in de oude haven van Stavoren.