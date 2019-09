HEA! Café 't Skûtsje in Sneek sluit de deuren

Joke is 68 jaar en is al 44 jaar de kroegbazin van café 't Skûtsje in Sneek. Maar het is mooi geweest en het café wordt verkocht. Heel Sneek praat erover. "Zo'n café als van Joke krijgen we nooit weer." Joke is er voor iedereen en als je steun nodig hebt, dan is Joke er. "Het is gewoon je tweede moeder."