Heerenveen-transfer Halilovic: "Ik wil de mensen laten zien hoe goed ik ben"

Halilovic speelt bij SC Heerenveen met rugnummer 10. Met dit nummer speelt hij ook bij de nationale ploeg van jong Kroatië. Nummer tien was nog vrij, omdat het het eerdere nummer van Ben Rienstra was, en Rienstra voetbalt inmiddels bij het Turkse Kayserispor.

"Ik verbaasde mij er wel over dat nummer tien nog over was, maar zo was het niet een lastige keuze. Nummer tien is mijn favoriete nummer."