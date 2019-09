Man krijgt 16 maanden cel voor bezit en verspreiding kinderporno

Op zijn telefoon en computer stonden ruim 5.000 afbeeldingen en filmpjes. Hij deelde de porno met anderen, ook foto's van een van zijn eigen kinderen. De rechter noemde dat extra schokkend.

Volgens een psycholoog is de man volledig toerekeningsvatbaar voor wat hij heeft gedaan. Hij is in het verleden behandeld voor zijn pedoseksuele neigingen. De rechter heeft hem nu een verplichte behandeling opgelegd.

De verdachte komt onder toezicht van de reclassering. Die houdt zijn computer en andere apparaten in de gaten om te zien of hij niet opnieuw op zoek gaat naar kinderporno. Het kind van wie de man foto's heeft verspreid, krijgt 1.250 euro smartengeld.