Statenfractie CDA wil duidelijkheid over regels festivals

Het CDA vindt dat de provincie alles zo snel mogelijk moet evalueren en er lessen van moet leren. Dan kunnen de regels volgende zomer voor iedereen duidelijk zijn.

De partij wil in ieder geval meer weten over hoe het allemaal is gelopen met de vergunningen voor het festival Eilân op Terschelling. De rechter had daar zo veel op aan te merken dat het festival niet kon doorgaan. De provincie moest voor die procedure een verklaring van geen bezwaar geven.

Natura 2000

Dat had ermee te maken dat het festival vlak naast een Natura 2000-gebied was gepland. De provincie moet dan wel of niet akkoord gaan, als daar iets gebeurt. Volgens het CDA was er in dit geval bij alle betrokken partijen onduidelijkheid over de regels. De partij wil dat in de toekomst voorkomen.