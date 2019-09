VIDEO: Duikteam vist containerafval van MSC Zoe op

"Ons doel is een schone en gezonde Noordzee. In de voorgaande dertien expedities hebben wij 60.000 kg aan afval uit de Noordzee opgeruimd", zegt expeditieleider Ben Stiefelhagen. "Tijdens de ramp met de MSC Zoe is in één keer 53 maal deze hoeveelheid overboord geslagen."

Bij de duikexpeditie zijn locaties bezocht die alleen door duikers kunnen worden opgeruimd. Naast het opruimen van afval worden oesterbanken geïnspecteerd, visserstuig opgeruimd, en archeologisch onderzoek gedaan naar scheepswrakken.