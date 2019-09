Oratmangoen nu wel in de basis bij SC Cambuur

Stanley Akoy

Een van de spelers die de afgelopen weken indruk maakte, is Stanley Akoy. De 22-jarige middenvelder viel in vier van de vijf wedstrijden in en gaf vorige week zelfs een assist. "Ondanks dat ik vanaf de bank start, gaat het redelijk goed. De invalbeurten die ik krijg, gebruik ik. Ik heb het gevoel dat ik dicht tegen de basis aan zit. De groep zit sowieso vrij dicht bij elkaar. Daardoor krijg je concurrentie. Maar dat is goed. Als dat er niet is, is er vrij weinig aan."

Trainer De Jong heeft zich de laatste weken vaak positief uitgelaten over Akoy. Ook tijdens trainingen heeft de speler daar veel aan: "De trainer helpt ons enorm. Hij praat ook met spelers die op de bank zitten. Later in het seizoen krijg je misschien nog wel een beloning daarvoor. Als ik deze lijn doortrek, zou er snel een kans in de basis kunnen komen."