Terschellinger FrieslandCampina-boeren laten melk nu op eiland tot kaas worden

De komende jaren zal de melk steeds vaker op het eiland worden verwerkt tot kaas. De boeren zullen ook meer land natuurvriendelijk beheren en dat is weer goed voor de weidevogels op het eiland. De Vogelbescherming is blij met de ontwikkeling.

Als de kaas in de Terschellinger kaasfabriek klaar is, wordt die naar het vasteland gebracht. De kaas heeft de naam PolderPracht-kaas. PolderPracht is een project dat de Vogelbescherming al in 2014 in gang zette, om het bloemrijke gebied van weidevogels op het eiland te behouden. Dat betekent dat melkveehouders bij hun werkzaamheden rekening houden met de natuur en vogels, waardoor de productie wel minder hoog is. Daarom krijgen de boeren een hogere melkprijs voor de melk waar de kaas van wordt gemaakt.