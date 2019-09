Henk de Jong heeft nacht in het ziekenhuis doorgebracht: "Ik werd niet goed"

Na de training van de Leeuwarders vertelt De Jong over wat hem maandag overkwam. "Ik werd niet goed, mijn bloeddruk was erg laag en dat ging verkeerd. 's Avonds in het ziekenhuis werd ik behoorlijk grieperig. Dus we denken dat de oorzaak daar ligt. Verder gaat alles goed. Ik ben goed nagekeken. We zijn er weer."

Desondanks was het wel heftig voor de Drachtster. "Ik schrok even toen ik wegviel. Ik dacht wel even: ik weet niet of ik morgen haal. Ik was blij dat het MCL hier is. De mensen hebben geweldig op me gepast."

Assistenten werk overgenomen

Om die reden ontbrak De Jong dinsdag en woensdag bij Cambuur. Zijn assistenten hebben het werk overgenomen, zodat hij kon herstellen. Dat heeft De Jong gedaan: "Ik ben weer erg goed. Maar, je voelt wel even dat je een tik hebt gehad. Dit is geweest en ik ben weer goedgekeurd. We gaan weer voetballen en lekker op naar Helmond Sport," zo vertelt de coach van Cambuur over de wedstrijd van vrijdag.