Protestactie met opblaaskoe: AfterPay voelt zich uitgemolken door moederbedrijf

Afterpay is bekend van online winkelen en achteraf betalen. Het bedrijf, met zo'n honderd werknemers, valt sinds 2014 onder de vleugels van Arvato International. Sinds de overname voelen de werknemers zich steeds meer een melkkoe van het moederbedrijf.

'De lol is er af'

"Afterpay is een goedlopend bedrijf met gemotiveerde mensen, maar zoals Arvato de laatste jaren opereert gaat de lol er wel af. De directie heeft bijvoorbeeld eenzijdig een streep gezet door de winstuitkering en geeft al jaren geen echte loonsverhoging meer, alleen een kleine inflatiecorrectie. Voor opleiding en scholing is nauwelijks tijd en ruimte. Functieomschrijvingen deugen niet, waardoor totaal niet duidelijk is of de werknemers wel het juiste salaris krijgen", zegt Mol.

Directie wil niet in gesprek

In de afgelopen maanden hebben de vakbonden, CNV Vakmensen en FNV Finance, geprobeerd om met de werkgever tot een goede oplossing te komen. "Maar ondanks herhaald aandringen wil de directie niet met ons om de tafel", zegt Mol.

Mol: "Met de petitie namens werknemers geven we nu een duidelijk signaal dat wij als vakbonden in gesprek willen over de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Als dit signaal niet voldoende is, gaan we over op andere manieren om collectief overleg af te dwingen."