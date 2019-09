Leeuwarder Stadswerf bestaat kwart eeuw

De stichting achter de Stadswerf is De Werf. Het bestuur daarvan krijgt niet betaald. "Dat is bijzonder, want vind maar eens mensen die zich sterk willen maken voor mensen met een psychische beperking", legt werfbaas Mathijs Westra uit. "Een gebroken voet kun je zien, maar wat er in het hoofd aan de hand is, zie je niet. Dan is het mooi dat mensen hier een plek kunnen vinden."