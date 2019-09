Trein van Leeuwarden naar Zwolle knalt bij Meppel op een auto

De trein die donderdag onderweg was van Leeuwarden naar Zwolle, is om acht uur 's ochtends tegen een auto gebotst bij het Jaagpad in Meppel. Het ongeluk kwam omdat de automobiliste pech had met de auto en net op de overgang stil kwam te staan. De vrouw kon net op tijd de auto uit, maar de trein kon niet meer remmen.