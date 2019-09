'Oermens' Harm Jan Wilbrink uit Paesens: "Ik heb gekozen voor rust"

"Het is een nieuw imago," zegt Wilbrink oer zijn 'oermens'-zijn. Harm Jan Wilbrink is Waddengids en woont al 12 jaar in Paesens. "Twintig jaar geleden woonde ik in de stad en had ik een kantoorbaan. Maar ik kwam erachter dat het niet gezond was en ik zocht heil in de natuur. Elke dag een paar uur buiten wandelen. Ik heb me een andere levensstijl aangemeten: gezond eten, bewegen en slapen."

Geen suiker

Desondanks blijft Wilbrink bescheiden. "Ik ben ook maar iemand die zoekende is in deze moderne tijd. Maar als je bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat, zie je dat er in 70-80 procent van de producten suiker zit. Dan moet je argwanend zijn. Het vraagt dat je erover nadenkt en jezelf positioneert." Wilbrink eet daarom geen suikers meer.