Iepen Doar(p) maakt portretten voor Fries Museum: vechten voor rechten

De makers van Iepen Doar(p) maken de komende maanden portretten van mensen die om diverse redenen vechten voor hun rechten. Het Fries Musuem in Leeuwarden heeft de makers gevraagd voor een tentoonstelling in het Fries Verzetsmuseum. De persoonlijke verhalen kunnen van homo- en transseksuelen, vluchtelingen, migranten en mensen zijn die op het gebied van geloof of ideologie uitgesproken overtuigingen hebben. Het moeten in ieder geval mensen zijn die rechten nastreven die voor de grote massa vanzelfsprekend zijn.