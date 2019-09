Liesette Bruinsma pakt voor de tweede keer zilver, op 100 meter schoolslag

"De race was heel zwaar, maar de medaille voelt ontzettend goed. Het was zwaarder dan vanochtend, maar ik was aan het zwemmen voor m'n leven. Ik wilde graag deze medaille halen", zegt Liesette Bruinsma. Haar tijd was net wat sneller dan de 1.25,80 die ze in de eerste series behaalde.

Tweede keer

Het was niet de eerste keer dat het Bruinsma lukte om zilver te pakken, dat deed zij maandag ook al op de 50 meter vrije slag. Dat lukte haar met een tijd van 30.47. Bijzonder was dat ze op die dag ook nog eens jarig was.

Er komen nog een paar afstanden aan voor Bruinsma: de 200 meter wisselslag, de 100 meter vrije slag en de 400 meter vrije slag.