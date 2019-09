Hoe denken Friezen over het democratische systeem in ons land?

Friezen zijn over het algemeen tevreden met het democratische systeem in ons land. Wel moet er meer zorg komen voor het klimaat en ook moet het bedrijfsleven minder invloed op de politiek krijgen. In de theatervoorstelling In Search of Democracy 3.0 kreeg het Friese publiek woensdag de kans om zich uit te spreken over de democratie in Nederland en de rest van de wereld.