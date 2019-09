Veel kritiek in Staten op referendumplan Forum voor Democratie

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes zijn er nu ook al veel inspraakmogelijkheden bij elk nieuw windmolenplan. VVD-woordvoerder Klaas Kielstra noemde het windmolenvraagstuk 'te complex' voor een simpele referendumvraag.

Volgens fractievoorzitter Corlienke de Jong van FNP rammelt het referendumplan van Forum voor Democratie 'aan alle kanten' en zou het ook in strijd zijn met de bestaande referendumverordening. "Het gaat mij niet om de inhoud, maar procedureel klopt dit gewoon niet. Het is net of hebben ze hier niet goed genoeg over nagedacht bij Forum." Alleen de PVV reageerde positief op het referendumplan, maar daarmee is er nog geen meerderheid.