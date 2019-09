Hattrick Fenna Kalma in Champions League

Sankt Pölten is de kampioen van Oostenrijk en was in de beginfase de betere ploeg. Kalma profiteerde echter knap van een fout van de keeper en scoorde na 10 minuten 1-0. Weerden verdubbelde de score al na 22 minuten. De 19-jarige Kalma benutte na bijna een half uur een penalty en maakte na 75 minuten uit een rebound de 4-0. Sankt Pölten scoorde in de laatste acht minuten nog twee keer.

Woensdag 25 september is de return in Enschede. Ook in de voorrondes van de Champions League was de oud-inwoonster van Haskerhorne al belangrijk.