Korfballer Erwin Zwart stopt na zeven jaar als international

Zwart is toe aan een nieuwe uitdaging, zegt hij. "Ik heb ruim zeven jaar voor TeamNL Korfbal mogen spelen en ik heb supermooie jaren als topsporter beleefd. Ik merk dat ik toe ben aan iets anders en ga daarom op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het is wel jammer dat het nu zo abrupt eindigt, vlak na het WK. Zelf had ik graag afscheid genomen met het toernooi op de Korfbal Challenge."

De korfballer van LDODK heeft drie EK's (2014, 2016 en 2018), twee WK's (2015, 2019) en de World Games van 2017 op zijn naam staan.