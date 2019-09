Beitske Visser racet komend seizoen weer in W Series

Visser, die afgelopen jaar tweede werd in de strijd om het kampioenschap van de W Series, is met nog elf andere coureurs zeker van een stoeltje. Daarnaast zijn er nog acht plekken te verdelen in de raceklasse. Deze worden verdeeld onder een groep van veertien vrouwen, die volgende week maandag beginnen aan een testsessie over drie dagen.

Het eerste seizoen van de W Series begon in oktober en is opgezet om de autosport aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Het zou er uiteindelijk toe moeten leiden dat vrouwelijke coureurs meedoen aan de Formule 1.