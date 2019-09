Damwâldster krijgt werkstraf voor kopstoot in kroeg

Vlak voor het incident was er een vechtpartij. Een vriend van het latere slachtoffer werd uit het café gezet. Volgens het slachtoffer was hij teruggegaan om de jas van zijn vriend op te halen. In de hal van de kroeg kwam hij de Damwâldster tegen en die gaf hem een kopstoot. Het slachtoffer had een verwonding aan het hoofd en last van hoofdpijn na de tijd.

De Damwâldster moet naast de werkstraf ook nog 750 euro aan het slachtoffer betalen.