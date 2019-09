Volgend jaar weer camping voor minima: "Het kan niet zomaar stoppen"

Op camping Polemonium konden huishoudingen met een minimaal inkomen deze zomer gratis op vakantie. Zelfs het eten en drinken werd geregeld. Het idee was vier tenten op een stuk weide, maar er was uiteindelijk veel meer belangstelling.

Wijma is nu bezig met het opruimen van de camping, maar hij heeft zoveel spullen gekregen dat hij het bijna niet in de opslag kwijt kan. "Ik denk dat ik wel een dertig tenten staan heb", vertelt Wijma. De komende twee maanden kan al het spul wel in zijn opslag staan, maar daarna heeft hij de loods nodig voor de winteroogst van de voedseltuin, zegt hij.

Veel te stil

Toch wil Wijma het spul het liefst bij zich op het erf houden, want komend jaar gaat hij de camping weer openen. "We zijn al twee jaar bezig geweest om dit voor te bereiden en hebben zoveel goederen van mensen gekregen, zwembaden van fabrikanten en ander goed. We kunnen toch niet zeggen: 'het is gebeurd en we zetten het op Marktplaats'. Dat is onze bedoeling ook niet, want we hebben zo'n fantastische acht weken gehad, dat wil ik eigenlijk niet missen. Ik vind er niks aan van de week, het is me veel te stil."

Wijma heeft zo'n goede band gekregen met alle gasten dat ze in december een groot kerstfeest willen houden. "Ik denk dat het heel druk wordt."