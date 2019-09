Stikstofcrisis treft ook Fryslân: vier overheidsprojecten in gevaar

In Fryslân gaat het om twee projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, één project van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en één project van het ministerie van Defensie:

Hoogwaterbeschermingsprogramma op Vlieland

De aanpassing van de Afsluitdijk

De elektrificatie van Ameland Westgat

Vliegbasis Leeuwarden

De projecten zouden mogelijk te veel stikstof uitstoten en dat is schadelijk voor de natuur. Het kabinet spreekt vrijdag in de ministerraad over de list en er volgt nog een kabinetsbrief over de kwestie.