Onderdoorgang bij Hurdegaryp bijna klaar, volgend weekend deels open

Vanaf vrijdag 17.00 uur is een rijstrook open voor autoverkeer. Het verkeer dat naar Hurdegaryp ta wol, kan dan over de nieuwe rotonde door de onderdoorgang. Verkeer de andere kant op, dus naar Leeuwarden toe, moet omrijden over Quatrebras. De omleiding duurt uiterlijk tot 30 september. Daarna is de onderdoorgang open voor verkeer in beide richtingen.

Er zou vrijdag een officiële opening zijn. Die gaat niet door, omdat nog niet al het werk klaas is. Dat heeft te maken met de tegeltjes, die nog geplaatst moeten worden.

Fietsers wel

Fietsers kunnen na vrijdagmiddag wel in beide richtingen door de nieuwe onderdoorgang.

De rondweg van Hurdegaryp is op donderdag 12 september dicht. Aan het eind van de dag gaat hij weer open, want dan is de turborotonde in de Noarderomwei (N355) klaar.

Geen treinen Leeuwarden-Buitenpost

Treinreizigers tussen Leeuwarden en Buitenpost moeten ook rekening houden met extra reistijd. Daar wordt al tijden aan het spoor gewerkt. Uiteindelijk kan er een extra sneltrein rijden tussen Leeuwarden en Groningen. Komend weekend wordt de overweg in de Rijksstraatweg weggehaald. Het verkeer kan vanaf vrijdag dan de overweg niet meer gebruiken. Er rijden bussen in plaats van treinen tussen Leeuwarden en Buitenpost.