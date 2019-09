VIDEO: Stiens krijgt huizen die op wagons lijken en nieuwe functie voor treinloods

De verwaarloosde treinloods in Stiens wordt helemaal gerestaureerd. Het gebouw wordt het hart van de nieuwe woonwijk De Wisseling. Op de locatie komen 58 nieuwe woningen die op treinwagons zullen lijken. Ook de historische functie van de treinremise komt duidelijk terug in het ontwerp. Wat er precies in het pand komt, is nog onzeker. De restauratie van de remise moet eind dit jaar klaar zijn.