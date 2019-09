Suppers mogen niet over Sleattemer Mar: te gevaarlijk

Voorzitter Ritske Merkus van de organisatie is blij met het besluit om het meer niet over te steken: "De deelnemers staan op bootjes van 10 kilo, met de harde wind en de golfslag wordt het dan veel te gevaarlijk om het Sleattemer Mar over te gaan. Volgens Merkus konden de peddelaars het besluit wel begrijpen.

Natuurlijk waren de omstandigheden al de hele dag lastig. Merkus: "Op het eerste stuk op De Swette hadden we de hele tijd tegenwind. Toen zijn er al 3, 4 peddelaars afgestapt."

Donderdag beginnen de suppers zoals gepland in Sloten.