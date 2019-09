Nyck de Vries: "Vereerd om onderdeel uit te maken van Mercedes"

De Vries rijdt momenteel nog in de Formule 2 en staat daar bovenaan in het klassement. Hij hoopte volgend jaar de stap naar de Formule 1 te maken, maar dat is niet gelukt. Woensdagmiddag maakte het team van Mercedes, dat volgend seizoen debuteert in de Formule E, bekend dat de 24-jarige De Vries een van de coureurs zal zijn.

"Elke coureur hoopt natuurlijk altijd de Formule 1 te halen", zei Nyck de Vries bij de presentatie. "Maar voor mijn carrière is dit de beste optie en ik kan niet wachten om te beginnen."

Historie van Mercedes

Vooral dat hij nu voor het team van Mercedes rijdt, maakt indruk. "Als kind keek ik altijd al naar het merk Mercedes op televisie en de grote historie van het team spreek mij aan. Ik ben vereerd dat ik daar nu onderdeel van mag uitmaken."

In de Formule E wordt gereden met volledig elektrische auto's. In 2014/2015 werd het eerste kampioenschap georganiseerd. De regerend kampioen is Jean-Eric Vergne, die in de jaren daarvoor voor het team van Torro Rosse in de Formule 1 reed.

"De wereld gaat de elektrische kant op", volgens Nyck de Vries. "Mensen zetten zich steeds meer in voor elektrische energie en proberen de wereld schoner te maken. Het is mooi om te zien dat de Formule E zich als raceklasse zo heeft ontwikkeld de laatste jaren."

Eerste jaar

Voorspellingen over hoe het volgend jaar zal gaan, durft De Vries nog niet echt aan. "Het is moeilijk te voorspellen waar we staan, omdat het ons eerste jaar wordt. Het is een volledig andere tak van sport dan dat ik tot nu toe heb gedaan. Ik hoop dat ik me snel kan ontwikkelen en vooraan mee kan strijden."

De eerstvolgende Formule 2-race is over twee weken in Rusland. Nyck de Vries kan daar de titel veiligstellen. Hij wordt dan de eerste Nederlandse coureur die de Formule 2 op zijn naam schrijft.