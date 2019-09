Geen Formule 1 voor Nyck de Vries, maar met Mercedes naar de Formule E

De Formule E bestaat sinds 2014 en is een klasse met elektrische auto's. Mercedes deed daar nog niet aan mee, maar begint volgend seizoen dus met De Vries. De Belgische oud-Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne wordt zijn teamgenoot. Beide mannen zaten ook samen bij McLaren.

In de Formule E rijden de coureurs op stratencircuits.

Formule 2

Dit seizoen rijdt De Vries nog in de Formule 2. Daar is hij koploper. Met nog twee races te gaan heeft hij een voorsprong van 59 punten op zijn directe concurrent, Nicolas Latifi. De Vries kan over twee weken in Sotsji de titel pakken.

Nieuwe uitdaging

Nyck de Vries schrijft op Twitter dat hij ernaar uitziet om volgend seizoen in de Formule E te rijden. "Een nieuwe uitdaging en een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Bedankt voor deze kans."