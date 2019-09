Man uit Steggerda heeft illegale boksbeugels, ploertendoders en stroomstootwapens

Tegen de rechter zei de man dat hij een verzamelaar is. Hij was niets verkeerds van plan, zei hij. De politie was bij hem gekomen, omdat hij in illegaal vuurwerk zou handelen. Tijdens het bezoek kwamen de verboden wapens aan het licht.

Geen hobby

Het ging om drie boksbeugels, twee ploertendoders, drie stroomstootwapens en enkele namaakpistolen. Verder vond de politie nog zo'n honderd knalpatronen en patronen voor een vuurwerkpistool. "Dit gaat niet meer om hobbymatig verzamelen", zei officier van justitie Sierd Eijzenga.

Naast de werkstraf die de 24-jarige man moet uitvoeren, kreeg hij ook nog een voorwaardelijke werkstraf van 60 uren.