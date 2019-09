Hoe toegankelijk is de gemeente Leeuwarden?

De belangrijkste reden voor de bijeenkomst is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De gemeente Leeuwarden heeft hiervoor in 2018 een voorstel aangenomen. De motie gaat over de voorbereiding van in Lokale Inclusie Agenda. "Hierin staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en bijdraagt aan een inclusieve gemeenschap.

Werkconferentie

In de herfst van 2018 heeft de gemeente met organisaties en ervaringsdeskundigen al een startbijeenkomst gehouden. De werkconferentie is hier een gevolg van. De gemeente Leeuwarden wil graag kennismaken met ervaringsdeskundigen door in gesprek te gaan over een aantal thema's van het VN-verdrag.

De deskundigen kunnen meepraten over wat beter en anders kan. Zo wordt er gewerkt aan de Lokale Inclusie Agenda. Het uitgangspunt is dan ook: "Niets over ons, zonder ons!'.