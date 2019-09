Een brug of een tunnel: hoe moeten we in de toekomst naar Ameland reizen?

Alle drie opties zijn ingrijpend, maar wel nodig, zegt Zjéf Budé van Rijkswaterstaat. "Het zijn serieuze opties, maar ze zijn alle drie heel ingrijpend. Neem nu de tunnel bijvoorbeeld. Waar de veerdam begint in Holwerd, daar zou achter de dijk een tunnelmond kunnen komen. De tunnel gaat dan onder het wad door. Bij Nes op Ameland komt de tunnel dan weer boven. Dan zijn er vervolgens ook twee opties: een tunnel voor auto's of een trein die de twee plaatsen verbindt."

Op dit moment ligt de vaarverbinding naar Ameland tussen Holwerd en Nes. Maar ook een verschuiving naar het gebied van Holwerd naar boven Ferwert zou een oplossing kunnen zijn. "Het bouwen van een nieuwe veerdam in Ferwert is wel een enorm ingrijpende ingreep, los van dat er geen weg naartoe gaat", volgens Budé. "Plus het feit dat in Holwerd de veerdam moet worden opgeruimd."

Holwerd op termijn niet realistisch

Op de informatieavond in Dokkum waren de reacties volgens Rijkswaterstaat positief. "Mensen beginnen te begrijpen dat vanuit Holwerd varen op de lange termijn geen realistische optie is, tenzij je heel intensief gaat baggeren of de veerdam verlengt."

Hoe interessant de drie opties ook zijn, de komende jaren zal er nog gewoon een veerboot van Holwerd naar Ameland varen. Budé: "Er wordt een eerste raming gemaakt van wat het in totaal kost. Dan is het vervolgens aan de minister om daar een besluit over te nemen. We gaan de komende maanden verder concretiseren. In december of januari hopen we dat pakket naar de minister te sturen. Als we met alle drie scenario's doorgaan, hebben we nog zeker drie jaar nodig om alles verder te onderzoeken."